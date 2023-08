La cultura non va in ferie: Porte aperte a Empolianche nei musei. Ecco tutti gli orari

EMPOLI

Anche in queste ultime settimane di agosto è possibile scoprire le bellezze custodite nel sistema museale empolese. Il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata di Sant’Andrea sono aperti dal martedì alla domenica in orario continuato, dalle 10 alle 18. Chi sceglierà di fare tappa al Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi, potrà anche apprezzare la mostra "La storia trasparente. I vetri romani di Empoli", che è stata prorogata fino al 31 ottobre. E perché non fare un salto alla Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza? I tour sono su appuntamento dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13, prenotando tramite mail all’indirizzo [email protected] Sempre su appuntamento è possibile visitare Casa del Pontormo e il Museo Civico di Paleontologia: la visita a questi due musei può essere abbinata a una delle attività esperienziali del format "Mani sul museo" con il laboratorio guidato. Casa Museo Busoni, dopo la pausa estiva, ha riaperto i battenti col consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il sabato e la domenica è aperta su prenotazione.