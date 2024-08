La cultura dà lavoro. Museo e biblioteca fanno il tutto esaurito

Nella settimana di Ferragosto, il Museo della ceramica e la biblioteca hanno fatto registrare un numero di utenti superiore rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. È quanto fatto presente dall’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino, ponendo l’accento sull’incremento del 20 per cento di visitatori registrato lo scorso 15 agosto dal museo rispetto al Ferragosto del 2023. Un risultato al quale, secondo l’amministrazione, ha contribuito anche la mostra “Terra di Speziere“ inaugurata nei mesi scorsi, che rimarrà visitabile sino al prossimo 6 gennaio.

Le ceramiche esposte nell’arco della mostra diffusa testimoniano il secolare rapporto di committenza che legava le manifatture montelupine ai luoghi più attivi nell’assistenza alla salute della Toscana, con un focus sul periodo che va dal ‘400 al ‘600. Punto di partenza di un percorso che propone una serie di contenitori per medicamenti prodotti secoli fa per le più antiche e note spezierie ospedaliere toscane è il Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino, ma l’itinerario completo prevede l‘ospedale Santa Maria Nuova, il Museo San Marco, il Museo Galileo e l’Officina profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella a Firenze, per poi raggiungere l’Antica Spezieria Serristori a Figline Valdarno, la Spezieria di Santa Fina a San Gimignano e l’Aboca museum a Sansepolcro.

Anche la biblioteca ha tuttavia evidenziato riscontri incoraggianti: lo scorso 14 agosto sono stati richiesti in prestito sessantaquattro libri, contro i venti dell’anno precedente. Il 16 agosto i prestiti sono stati quarantotto, a fronte dei ventinove accordati lo stesso giorno del 2023. In crescita anche le presenze nelle sale studio, attestatasi in media a quota 33 unità fra il 14 e il 16 agosto scorsi. "Il Mmab ha accolto con le sue proposte tanto i residenti rimasti a casa che i visitatori. Pensiamo che i ’luoghi della cultura’ debbano essere sempre più aperti e accessibili ed offrire opportunità alle persone – ha commentato l’assessore alla cultura Aglaia Viviani che ha anche le deleghe a musei, turismo e promozione– e grazie ai volontari del Mignon, alla proposta culturale si sono aggiunte anche le proiezioni del cinema estivo. Siamo davanti ad un cambiamento della società che abbiamo il dovere di saper cogliere e al quale come amministrazione dobbiamo poter dare risposte".

G.F.