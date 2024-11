La corsa dei carretti. Domani al via le gare. Sei discese da brividi

Ottanta agonisti, fra i quali cinque U18 e altrettante ragazze, pronti a darsi battaglia a Fiano sui rispettivi carretti attraverso sei discese cronometrate. E’ quanto promette domani la quarta edizione della corsa dei carretti promossa dal Rione Le Fonti in collaborazione con la Speeddown Italia, con lo scopo di riscoprire l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere che è stato uno dei principali divertimenti dei ragazzini del dopoguerra sino agli anni ’70. Il tracciato di gara è lungo trecento metri con una pendenza media del 6,8%, si sviluppa in gran parte su via degli Olivi (da cui partiranno i concorrenti) sfruttando anche la parte del parcheggio per poi concludersi in via delle Fonti dopo un’impegnativa curva a novanta gradi. Dopo il giro di ricognizione delle 10, la corsa partirà alle 11 con la prima discesa, cui seguiranno la seconda (alle 12) la terza (alle 14.30) la quarta (alle 15.30) e l’ultima manche alle 16.30. E la classifica verrà stilata prendendo in esame la somma delle due migliori prestazioni cronometriche sulle cinque discese di gara di ciascun pilota.