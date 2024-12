La commissione si è rinnovata

Nuova commissione per le Pari opportunità per il Comune di Empoli. La delibera è stata votata all’unanimità lunedì. Dal bando pubblico sono emersi i nomi di Elettra Badini, Valentina Bagnoli, Martina Carmignani, Maria Cira D’Antuono, Claudia Ghezzi, Claudia Innocenti, Paola Martini, Nicla Pacella, Rossana Piccardi, Maddalena Viggiano.

Al gruppo si sono unite le commissarie indicate da ciascun gruppo consiliare in propria rappresentanza: per Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Cinzia Masi; per Buongiorno Empoli e Siamo Empoli, Asia Taddei; per Centrodestra per Empoli, Lisa Innocenti; per Forza Italia Empoli del Fare, Angela De Simone; per Fratelli d’Italia Empoli, Francesca Peccianti; per Movimento 5 Stelle, Michela Morello; per Partito Democratico,

Sara Fluvi; per Alessio Mantellassi Sindaco, Cristina Marconi e per Questa è Empoli, Debora Batistini.