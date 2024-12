La Cittadella dei libri: inaugurazione a Empoli con eventi natalizi e letterari

Aria di festa oggi al centro I Macelli: si inaugura “La Cittadella dei libri”, evento che nei fine settimana fino al 22 dicembre dalle 15 alle 19.30, offre l’opportunità di usufruire della mostra mercato del libro con dediche personalizzate, firmacopie, giochi, fumetti e giochi con Decimo Pianeta, illustrazioni con Dimitri Gori oltre a tutte le proposte editoriali di Federighi Editori, organizzatore e animatore di questa rassegna, oltre alle ultime novità internazionali e i best seller con la libreria San Paolo Libri&Persone di Empoli e tante idee regalo per fare delle festività natalizie un’occasione di rinascita attraverso la lettura.

E poi lo spazio ’merenda e vin brulè’ con la gelateria Fuori Binario. Ci saranno anche aperti il Punto Prestito BiblioCoop e l’iniziativa pedagogica “Nati per Leggere”.

Oggi alle 16 allo Spazio Lab per i bambini i libri di Pietro e Lucia Mostardini: “Il Chebicché”, “Il Coccomiao coraggioso giramondo” e “Il Coccomiao va a Certaldo”.

Il salotto letterario delle 17 presenta “Libri in punta di forchetta“, una carrellata letteraria che, per autore, epoca e stile, affronta le tematiche del cibo e di conseguenza dell’alimentazione e della salute. In un flusso ininterrotto si susseguiranno brani da testi di narrativa e di poesia, stralci da romanzi noti e meno noti, l’occasione per citare grandi classici, con stuzzicanti “assaggi” di lettura. Incontro con il narratore e attore Michele Neri. A cura della Biblioteca comunale di Certaldo.

Domani alle 17 presentazione del libro “Sorsi, morsi e dintorni” di Dante Nesi e Luigi Pizzolato con degustazioni e al salotto letterario sempre alle 17 “Chi ha visto la valigia di Babbo Natale?“ un evento pieno di sorprese, libri e storie di Natale per i più piccoli. Un divertente laboratorio natalizio conclude l’incontro.