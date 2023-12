La città del Padule va verso il voto. Un "quartier generale" per Donnini

La corsa è partita. E le macchine elettorali in movimento. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la sede del comitato elettorale di Emma Donnini in corsa per il centrosinistra. Il quartier generale si trova nel cuore del paese in corso Matteotti. "Non sarà soltanto un punto di incontro e di ritrovo, ma un vero e proprio laboratorio di idee e di costante dialogo con tutti i fucecchiesi", spiega una nota. Tante le persone che hanno partecipato all’iniziativa tra cui tantissimi cittadini comuni e giovani che hanno risposto alla decisione dell’attuale vicesindaco di candidarsi alla carica di primo cittadino. Tanti anche – si apprende – i rappresentanti di associazioni, organizzazioni, liste civiche e partiti che fanno parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata: dal Pd, a Sinistra Italiana, dai Verdi a Possibile, da Italia Viva ad Azione, da Orgoglio Fucecchiese a Insieme per Fucecchio.

"Saranno i cittadini i veri protagonisti di questo percorso che ci porterà al voto amministrativo di giugno – ha detto la candidata Emma Donnini –. È nostra intenzione continuare a migliorare Fucecchio, la nostra città, confrontandoci costantemente con le persone, costruendo giorno dopo giorno un rapporto di fiducia con tutti i cittadini". "Da gennaio organizzeremo una serie di incontri aperti alla cittadinanza – ha aggiunto –. Pensiamo a dei momenti partecipativi itineranti in tutte le zone del comune in cui tutti potranno esprimersi liberamente e proporre idee e progetti".

"La nostra è una città viva, ricca di iniziative ed eventi culturali, sportivi, sociali. Non vogliamo disperdere il patrimonio che è stato costruito nel corso di questi anni – ha concluso Donnini – valorizzando e collaborando con le realtà associative che costituiscono il cuore pulsante della nostra città. Vogliamo immaginare e costruire insieme a tanti cittadini la Fucecchio di domani: una città con scuole ed asili capaci di formare ed educare, società sportive attive e capaci di aggregare, associazioni al servizio degli altri e solidali, una Fucecchio capace di creare opportunità di sviluppo per le attività commerciali e per le imprese che vogliono investire sul nostro territorio creando buon lavoro. Ed ancora una città che garantisca un degno accesso alle cure sanitarie, che offra servizi alle famiglie, agli anziani, ai disabili, a coloro che si trovano in difficoltà". A Fucecchio per ora si profila una corsa a tre: Vittorio Picchianti, candidato sindaco per Fratelli d’Italia e Forza Italia, Donnini, per la compagine di centrosinistra e Marco Cordone per la Lega.