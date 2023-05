La città cambia volto Strade, piazze e parco Il Comune ora accelera

La rivoluzione è cominciata in termini di progetti e cantieri che lanceranno Fucecchio nel futuro. Mentre proseguono a grandi tappe le opere per valorizzare e riqualificare il cuore del centro, ovvero corso Matteotti – sarà pronto per lo shopping di Natale –, il Comune ha pubblicato un avviso per una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di un importante appalto: rigenerazione e recupero degli spazi aperti della città storica, in particolare la riqualificazione urbana e paesaggistica del parco Corsini, un intervento finanziato dall’unione europea. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di restauro del giardino della Rocca del parco Corsini ed ex frantoio a Fucecchio.

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è quello delle 12 del 23 maggio. Un avviso per indagine di mercato è pubblicato anche per un’altra opera strategica: la pavimentazione di vie e piazze del centro storico. Si tratta, sinteticamente, di lavori di rifacimento della pavimentazione mediante lastricatura in pietra di alcune vie e piazze del centro; sono previsti anche interventi di recupero delle lastricature esistenti.

In questo caso il termine ultimo per presentare la candidatura è quello del 22 maggio alle 10. Sono questi due capitoli del ’Cantiere Fucecchio’. Un maxi investimento da 19 milioni di euro che, appunto, in parte è già partito e che cambierà il volto della città. Tante opere pubbliche che il Comune, da qui al 2026, potrà realizzare grazie alla progettazione che ha permesso di intercettare i fondi europei legati al Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Un cantiere lungo tre anni che porterà nuove scuole, parcheggi, nuove pavimentazioni a strade e piazze, piste ciclabili, edifici storici e spazi verdi recuperati. Tra strade e piazze un ruolo importante lo avranno le scuole: il polo dell’infanzia in via Foscolo - un progetto educativo 0-6 anni - che comprenderà una nuova scuola materna, un nuovo nido, la nuova mensa, giardini e parcheggi; e una nuova scuola dell’infanzia a Le Vedute il cui cantiere sta muovendo i primi passi.

