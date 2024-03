La ciclabile nel nome di Sigfrido

In memoria di un campione. La giunta di Montelupo, guidata dal sindaco Paolo Masetti, ha deciso di intitolare un tratto della pista ciclabile a fianco della Pesa a Sigfrido Fontanelli. Grande campione di ciclismo. Nato a Pulica il primo ottobre 1947, Sigfrido Fontanelli – spiega il primo cittadino – con le sue imprese sportive ha reso onore alla città, portando il nome di Montelupo sui palcoscenici internazionali del ciclismo. Il tratto va dall’intersezione con la ciclopista dell’Arno all’ex molino dei Palmenti. Fontanelli è stato professionista dal 1969 al 1978, ha collezionato vittorie nel giro delle Marche nel 1973, una tappa alla Tirreno-Adriatico nel 1974, una tappa al Critérium du Dauphiné Libéré nel 1975 e una tappa al giro d’Italia 1976. Inoltre molti piazzamenti tra cui nel 1974 terzo al Giro della Toscana, secondo al Giro della Romagna, secondo al gran premio Città di Camaiore. Per lui anche una presenza in nazionale ai mondiali su pista. Ha militato in numerose squadre: 1977-78 Magniflex-Torpado, 1976 Sanson-Benotto, 1975 Filotex, 1973/74 Sammontana, 1972 Van Cauter-Magniflex-De Gribaldy, 1970/71 Hertekamp-Magniflex-Novy, 1969 Molteni.?Il ciclismo poi si intreccia con la storica manifattura di Montelupo, considerato che in vari periodi della sua vita lavorò nella produzione della ceramica. È scomparso presto, il 20 febbraio del 2004, in un incidente d’auto sulla Sp 12 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Non distante dalla pista che gli verrà intitolata. "L’omaggio a Sigfrido Fontanelli è l’omaggio a uno sportivo, a un ciclista, che è rimasto nel cuore di tutti noi, oltre che della famiglia", spiega Paolo Masetti. "Un segnale importante anche per indurre una riflessione sull’importanza della sicurezza stradale", aggiunge l’assessore allo sport, Simone Focardi.