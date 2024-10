"La chiesa dentro", storie di religiosi e laici in prima linea nel mondo

Con l’inizio del nuovo anno pastorale riprende l’attività di formazione della Caritas diocesana. Dopo il ciclo d’incontri "La Chiesa di fuori" degli ultimi due anni, che ha offerto uno sguardo attento e focalizzato sulle ferite delle nostre società e sul mondo, Caritas presenta una serie di appuntamenti dal titolo "La Chiesa di dentro", proponendo storie di religiosi e laici che vivono situazioni di frontiera. Il primo incontro in agenda è per oggi sarà a Ponsacco. Ma sono già stati resi noti anche i due incontri che seguiranno: il 29 novembre suor Camilla Maenza, superiora delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli a Mollas di Elbasan in Albania, sarà a Fucecchio per parlare proprio del suo impegno missionario a contatto con minori: "Missione in Albania, accanto a chi resta", il titolo dell’incontro. Il 7 marzo 2025 sarà ospite di Caritas l’arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli che, sempre a Fucecchio, parlerà sul tema: "Emergenza carceri, un tunnel senza uscita".