La ceramica come eccellenza. Ottava tra i Marchi europei

Un risultato che dimostra ancora una volta l’eccellenza della produzione montelupina. In questi giorni è arrivato il responso della commissione ministeriale incaricata di selezionare i due progetti da candidare. La ceramica di Montelupo, pur non rientrando nella selezione definitiva, si è classificata all’ottavo posto in una graduatoria che include siti di rilievo come l’Area archeologica del Foro romano e Palatino.

Lo scorso novembre era giunta la notizia dell’inclusione della ceramica di Montelupo tra i candidati per ottenere il prestigioso riconoscimento del “Marchio del Patrimonio Europeo”. Da una lista che comprendeva siti celebri a livello internazionale, una commissione ministeriale ha individuato due candidature da presentare all’Unione Europea.

"Un riconoscimento che non arriva per caso, ma è il risultato di scelte politiche e culturali mirate a valorizzare il nostro saper fare e a costruire relazioni trasversali", commenta l’assessore Aglaia Viviani. Pur non potendo accedere ai finanziamenti previsti dal marchio, Montelupo e la sua ceramica si confermano meritevoli di attenzione a livello nazionale e internazionale.

Un riconoscimento che arriva anche da altri fronti. Proprio lo scorso fine settimana è stata inaugurata a Torino la mostra “Con audace resa: Cantieri Montelupo a Flashback Habitat”, ospitata negli spazi di Flashback Habitat - Ecosistema per le culture contemporanee che sarà visitabile fino al 18 maggio.