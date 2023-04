La canzone napoletana in stile classico

EMPOLI

Torna "Note di... Classica e altri suoni 2023", rassegna musicale giunta alla sua quindicesima edizione, che domani alle 21.15 al Teatro Il Momento di Empoli omaggerà la canzone napoletana con il concerto "Sotto ‘o Vesuvio". Con la direzione del maestro Alessandro Bartolozzi, sul palco il tenore Maurizio Marchini e il baritono Romano Martinuzzi, accompagnati da Mauro Redini al mandolino e dall’orchestra sinfonica Il Mosaico. Le canzoni napoletane fanno parte di una tradizione musicale italiana che da secoli contraddistingue il nostro paese in tutto il mondo. Questa musica popolare ha iniziato a diffondersi sin dai primi dell’Ottocento. Autori di vere e proprie poesie, spesso scritte in dialetto, questi poeti e musicisti hanno creato capolavori come Core ‘ngrato, Munasterio ‘e Santa Chiara, Reginella, ‘O surdato ‘nnamurato, Tu ca’ nun chiagne e moltissime altre fino all’intramontabile ‘O sole mio.

Sin dalle prime origini, le canzoni napoletane sono divenute famose per la loro sensibilità e per la ricchezza di sentimenti, capaci di coinvolgere e toccare il cuore di chi le ascolta e l’orchestra "Il Mosaico", con le voci di Marchini e Martinuzzi, trascinerà il pubblico interpretando proprio molte delle più celebri romanze napoletane. L’ingresso è gratuito.