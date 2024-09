La birra castellana. Boccali e concerti. È festa al parco

CASTELFIORENTINO

Tutto pronto a Castelfiorentino per la quinta edizione della "Festa della birra Castellana", che da domani fino a domenica 15 settembre animerà la zona sportiva per dodici serate consecutive tra musica live, spettacoli di cabaret, luna park, street food e un’ampia selezione di birre artigianali. Si parte come detto domani dalle 18 con l’apertura dell’area ristoro, del Luna Park e del mercatino, mentre i primi appuntamenti di musica e cabaret saranno a partire dalle 21 con il duo comico "I Panpers", diventati famosi grazie alla trasmissione televisiva "Colorado", il concerto "Auch" e infine il Dj Set a cura di Lorenzo Fiaschi. Il cartellone degli eventi proseguirà giovedì prossimo con gli "Ex Otago" e la loro energia travolgente, alternata dall’esibizione di "Danu", con i suoi brani ricchi di emozioni. Venerdì appuntamento invece con i "Metempsicosi" e il loro sound inconfondibile, mentre sabato spazio a Rosa Chemical, fenomeno musicale del momento e al "Mamamia on tour", mix esplosivo di musica, danza e intrattenimento.

A chiudere la settimana, domenica ospite d’onore l’intramontabile Jerry Calà, che intratterrà il pubblico con le sue canzoni. Un’altra data da ricordare è quella di martedì prossimo con la "Bego night", serata con i cinque artisti emergenti della Bego Music Academy, mentre il gran finale del 15 settembre è affidato al concerto de "I Gemelli diversi". "Ogni anno – sottolinea la Sindaca Francesca Giannì – la festa della birra richiama a Castelfiorentino migliaia di giovani, provenienti da tutta la Toscana, ed è anche diventato un evento appetibile per i turisti che in questo periodo visitano la Valdelsa e non solo. Credo sia motivo di grande soddisfazione per i giovani di Castelfiorentino che l’hanno promossa e fatta crescere a ogni edizione, e costituisce anche un esempio prezioso di cosa significa amare il proprio territorio, renderlo vivo, partecipare in modo costruttivo agli eventi della nostra città". L’ingresso a tutti i concerti e agli spettacoli è completamente gratuito.