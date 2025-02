La battaglia per la sicurezza. Nuovi carabinieri in arrivo: "Sì, faranno la differenza..."

di Elisa Capobianco

Nuovi carabinieri in arrivo a Empoli. Una (ulteriore) risposta (concreta) al problema sicurezza: una questione che riguarda tutti e che trova purtroppo quotidiana conferma nei fatti di cronaca che si stanno registrando a Empoli e nell’Empolese Valdelsa. La buona notizia è stata diffusa ieri direttamente dal Comando provinciale di Firenze che ha annunciato la decisione di ’dirottare’ alla Compagnia empolese quindici militari di rinforzo. Quindici dei 79 in uscita dal terzo ciclo del “143esimo corso formativo“ e distribuiti tra capoluogo e area provinciale. "L’incremento del personale è parte di una più ampia strategia istituzionale – fanno sapere dall’Arma in una nota –, volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante e aderente del territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza nell’intero comprensorio provinciale".

Tanta la soddisfazione espressa tra le stanze del Municipio in via Del Papa. "Nell’ottica di una maggiore sicurezza e presidio del territorio, la parte rivolta ai controlli ha un valore essenziale – commenta il sindaco Alessio Mantellassi –. Ciò non compete all’amministrazione ma alle forze dell’ordine e del Governo. L’arrivo di rinforzi è una buona notizia per tutta la Compagnia che riguarda il territorio dell’Empolese Valdelsa: poter contare su quindici uomini in più significa avere un visibile e importante incremento delle forze a disposizione". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, che una manciata di sere fa si era avventurata a passeggio tra le strade più critiche del centro per documentare con foto la situazione. "Dopo i colloqui avuti anche con il comandante provinciale, nelle sedi opportune, sono stati mostrati e compresi i problemi della nostra città – commenta l’assessora –. Empoli, pur avendo 50mila abitanti, in realtà ha i problemi di una città ben più grande essendo capofila di undici Comuni. È un centro transitato da molte più persone. Ringrazio la Legione toscana dell’Arma dei carabinieri ed esprimo soddisfazione che la nostra Compagnia accolga nuovi militari, tanti quanti ne arriveranno a Firenze (per l’esattezza sono previsti 16 carabinieri in più a Firenze e 13 a Firenze Oltrarno, ndr): questo dimostra l’ottima collaborazione che abbiamo instaurato con l’Arma".