La battaglia contro il melanoma. Arrivano le visite gratis nel segno della prevenzione

Prevenzione oncologica. Anche quest’anno, grazie all’impegno e al sostegno di alcune aziende e delle istituzioni del territorio, i cittadini residenti nell’Empolese Valdelsa potranno accedere al programma gratuito che mette sotto la lente le neoplasie della cute. Le visite, completamente gratuite per i residenti a Castelfiorentino, Montespertoli, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione, si terranno nei giorni del 12 e del 26 ottobre alla Casa della Salute a Castelfiorentino e nei giorni del 13 e del 17 ottobre alla Casa della Salute di via Matteotti 20 a Montespertoli.

Da giovedì è possibile prenotarsi, fino a esaurimento posti. Nello specifico, grazie al ’Progetto melanoma Ant’ sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche. "Da molti anni ormai - dice l’assessore alla sanità di Castelfiorentino Alessandro Tafi – collaboriamo a questa campagna promossa dalla fondazione Ant. Nel ricordare che una corretta prevenzione rappresenta l’arma migliore per combattere i tumori e in modo particolare il melanoma, invito i cittadini a prenotare le visite. Un’opportunità sicuramente da non perdere". "Abbiamo accolto con grande disponibilità la richiesta di Ant e speriamo di collaborare ancora in futuro – ha dichiarato Luigi Pupo, amministratore delegato di Sebach -. Siamo convinti che, in generale, il mondo aziendale debba restituire qualcosa alla comunità. Iniziative come queste sono fondamentali per la prevenzione e per sensibilizzare le persone su malattie che talvolta rischiano di essere trascurate, per questo non abbiamo avuto un minimo di esitazione non appena siamo stati chiamati in causa".

Fin dal 2004 Fondazione Ant ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita.