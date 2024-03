Kineses Certaldo sugli scudi. Pioggia di medaglie a Livorno

Nell’anno del suo 40esimo anniversario di attività, la Kineses Centro studi danza e movimento di Certaldo festeggia con una pioggia di premi al concorso Cnd Italia di Livorno. Partiamo con le soliste di danza contemporanea a cura di Clara Laganà. Vittorie per Bianca Bigazzi ed Elisabetta Pecci con tanto di accesso al Concorso Nazionale e secondo posto per Halima Moubakir, Penelope Giotti e Linda Castellana. Per quanto riguarda le soliste di danza classica preparatorio 1, sempre seguite da Clara Laganà, va registrato l’argento di Asia Ninci e i bronzi di Arianna Cei, Vittoria Provenzani e Oleksandra Kokosha. Venendo poi ai gruppi danza contemporanea preparatorio 1, con la coreografia “Le Vent“ di Veronica Laganà, che ha fruttato il secondo posto del gruppo terzo grado. Infine, per i gruppi Danza Contemporanea Categoria 2 della coreografa Fabiola Zecovin, sono arrivati l’oro sia con l’Intermediate Foundation con “21 Marzo” sia con l’Advanced Foundation che con “Notte Stellata“ si è qualificata anche al concorso nazionale. Prossima tappa il concorso nazionale Cnd a Lucca del 20 e 21 aprile. La scuola di danza Kineses Centro studi danza e movimento è stata fondata nel 1984 da Noreen Livesey Laganà, che è ancora la direttrice artistica mentre le figlie Clara e Veronica si sono nel frattempo formate come insegnanti e stanno portando avanti da molti anni la passione di famiglia.