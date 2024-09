"Kilometro inverso", tappa per tappa

Da Montaione all’alta Valle del Carfalo, questo il cuore dell’escursione organizzata da "Kilometro inverso" per sabato prossimo dalle 10.15 alle 16.30. La partenza è prevista dal borgo di Montaione per poi esplorare le Valli dell’Alto Carfalo e dell’Egola. La prima ospita una sorprendente e selvaggia area naturale, che grazie all’inversione termica e al clima fresco e umido della forra ha mantenuto specie arboree insospettabili a queste quote, come tassi, agrifogli e persino faggi. La seconda sorprenderà i visitatori con i suoi ripidi pendii e con le spettacolari gole del Pozzo Sfondato.

Un viaggio, insomma, per immergersi così in una natura selvaggia e meravigliosa. Il percorso è lungo 12 chilometri con un dislivello di 700 metri. Per quanto riguarda l’attrezzatura sono consigliati scarponcini da trekking, zaino, copri zaino e giacca impermeabile, oltre a pranzo al sacco e una adeguata scorta d’acqua. Per informazioni urgenti è sufficiente contattare Giulia al numero di telefono 333 3226330 (dalle 9 alle 18).

La quota comprende la guida ambientale escursionistica abilitata, mentre non copre i costi di spostamento per raggiungere il luogo di partenza ed il rientro, il pranzo ed eventuali extra. La guida può modificare l’itinerario in funzione delle condizioni meteo o se lo rendesse necessario la sicurezza del gruppo.