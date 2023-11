Keu e bonifiche: "Bene l’arrivo di Vadalà"

Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore all’ambiente Monia Monni plaudono alla nomina del Commissario Unico per le Bonifiche, generale dell’Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà (nella foto), per il proseguo delle attività di bonifica dei siti di competenza regionale in cui è stato utilizzato materiale riciclato contente Keu. Materiale al centro di un’indagine della procura. "Tutto il sistema pubblico - dicono Giani e Monni - è parte lesa in questa terribile vicenda, ma non è mai mancata la determinazione ad ogni livello istituzionale, in questo senso vogliamo ringraziare anche tutti i Comuni che si sono attivati per propri ambiti di competenza, nel perseguire gli obiettivi di tutela della salute, dell’ambiente e della legalità". "La struttura del Commissario potrà adesso operare – precisano Giani e Monni – anche in virtù dello stanziamento di ben 15 milioni di euro che come regione avevamo preventivamente previsto".