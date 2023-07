Jazz e teatro per tutti i gusti Serate in centro e nelle frazioni Tra shopping e tanta musica

E’ appena cominciata e già ci si può tuffare in grandi emozioni. E’ l’estate empolese ricchissima di appuntamenti. Oggi e domani al parco di Serravalle con lo spettacolo musicale di Gianmaria Vassallo, ‘Tutto toscano’ e ‘Spotsunday X Scomodo’. Da non perdere la programmazione musicale firmata Associazione Il Contrappunto, un vero viaggio itinerante: dal Chiostro della Chiesa di Santa Maria, alla frazione di Monterappoli (12 luglio) con musiche da film, Rota, Morricone, Bacalov, sul palco l’Orchestra Da Camera Fiorentina, al parco di Serravalle (18 luglio), tributo a Michael Jackson, Orchestra Il Contrappunto, Fernando Diaz, pianoforte e Damiano Tognetti, direttore. Anche al palazzo Ghibellino si accende l’estate con incontri a cura del Circolo Arti Figurative (11 e 27 luglio) sulla figura di Ferruccio Busoni con proiezioni di ricordi, documenti, testimonianze. Questi sono soltanto alcuni degli eventi. Al Torrione di Santa Brigida la kermesse estiva "Stasera esco…", promossa da Comune, Giallo Mare Minimal Teatro, associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale e Cesvot, ha aperto le porte alle prime serate.

Nel centro storico, via allo shopping notturno, il martedì e il giovedì, con l’occasione ghiotta dei saldi appena iniziati, grazie all’apertura straordinaria dei negozi. Da segnare in agenda la notte di ‘Empolissima by night’ (25 luglio) e la coloratissima ‘Noche cubana’ (18 luglio). Inoltre al Torrione scatta l’attesa per il primo concerto della rassegna “Empoli Jazz Summer 2023 XV Edizione” che vedrà sul palco il gruppo empolese dei SuperBad e a seguire Emmet Cohen Trio (17 luglio); il 25 luglio, serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano. Punta di diamante del cartellone jazz, Noa (Achinoam Nini) in concerto: la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo si esibirà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, simbolo di Empoli, il 24 luglio. E poi tanto altro ancora.