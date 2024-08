Lutto nel commercio, addio a Ivana Tempestini

Empoli, 22 agosto 2024 – “La zia era una donna dal carattere forte, ma al tempo una persona buona. E’ stata anche più di una zia, in primis per me che ho perso mia madre quando avevo solo vent’anni. Ma anche per il resto della famiglia. La ricorderemo sempre con gioia e gratitudine immensa”. E’ così che Simone Tempestini ha voluto ricordare Ivana Tempestini, scomparsa ieri all’età di 92 anni. A piangerla sono in primis i nipoti Francesco e Simone, la cognata Maura e i pronipoti Teresa, Tommaso ed Adele. Oltre alla comunità e al commercio empolese, che perde così una delle sue figure ’storiche’: nata ad Empoli nel 1932, Ivana aveva infatti aperto negli anni ‘60 insieme al fratello il forno di via Carrucci che portava il loro cognome. Un’attività che ha portato avanti per decenni, continuando a lavorare anche in età avanzata fino a quando ne ha avuto la forza. E che, dopo un breve periodo di chiusura, i familiari hanno riaperto negli scorsi anni riprendendone in toto il nome: la Panetteria Tempestini ne raccoglie idealmente l’eredità, trovandosi ancora nella medesima bottega in cui Ivana e il fratello (scomparso qualche anno fa) aprirono il loro negozio ormai sei decenni fa.

“Stiamo parlando di oltre sessant’anni fa: all’epoca, diversamente da oggi, non c’erano molte donne titolari o proprietarie di negozi – ha aggiunto il nipote Simone ripercorrendo la storia della famiglia e dell’amata zia – sotto questo aspetto la zia ha precorso i tempi, secondo noi. Anche per il fatto di non essersi mai sposata. E ha lavorato nel suo panificio fino a non molto tempo fa. Ci ha insegnato molto, non la dimenticheremo mai”. I funerali si terranno stamani alle 10, presso la chiesa di via Masini. Per dar modo ad amici e conoscenti di stringersi idealmente attorno alla famiglia, tributando un ultimo saluto alla defunta ed accompagnandone il cammino per l’ultimo tratto di strada terrena.