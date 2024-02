Iv, prove d’intesa con i dem. Ma non ovunque

Amici come prima. Anzi, anche di più. Italia Viva guarda al Pd e presto potrebbe ufficializzare nuove alleanze. Ma non ovunque. Gli attriti fiorentini fra Matteo Renzi e il Pd culminati con lo strappo definitivo non avranno ripercussioni sulle strategie del territorio in vista delle amministrative. Ogni casella, intanto, sta andando al suo posto.

"Italia Viva è allineata per tanti temi al centrosinistra – spiega Andrea Pini, referente di Iv per l’Empolese Valdelsa –, ma è ragionevole valutare caso per caso se ci sono necessità di marcare un’autonomia. E poi ci sono le Europee che per noi rappresentano un elemento fondamentale". L’obiettivo è chiaro: "Abbiamo figure da spendere in ogni Comune e siamo pronti anche ad appoggiare candidati civici", spiega Pini. Alcune alleanze sono già definite: a Fucecchio Iv sosterrà la candidata di centrosinistra Emma Donnini, a Certaldo il partito di Matteo Renzi appoggerà il candidato civico Pardo Cellini. Non ci saranno apparentamenti né verso destra né con il M5S: "Abbiamo posto dei limiti invalicabili che vanno dal populismo al sovranismo – dice Pini –. Quindi no a Fratelli d’Italia, Lega e grillini che rifiutano l’approccio di una linea riformista, liberale, pragmatica ed europeista come la nostra".

C’è poi la grande partita di Empoli, dove Simone Campinoti, ex Italia Viva, è candidato con il centrodestra. "Ha scelto la sua strada – commenta il referente di zona di Iv –. Ho molta stima, ha grandi capacità ma forse la parte politica in questo momento lo ha un po’ fagocitato, con dispiacere. Ognuno fa le sua scelte, quella non è la nostra strada". A Empoli il dialogo è più che mai aperto con Alessio Mantellassi, candidato Pd sostenuto da Azione e Sinistra Italiana. "Siamo una forza che vuole governare – insiste Pini –. Gli accordi si fanno sui temi, il dialogo è serrato. Nei prossimi giorni scioglieremo la riserva". Sembra vicino anche l’appoggio ad Alessandro Giunti, sindaco Pd di Capraia e Limite in corsa per il terzo mandato. Interlocuzioni in dirittura d’arrivo anche a Montelupo Fiorentino e Vinci.

a.p.