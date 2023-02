Istituto comprensivo Empoli Ovest, Secondaria di primo grado Busoni

I libri aiutano a scoprire territori inesplorati e mondi fantastici, sviluppare l’intelletto e l’immaginazione; apprendere parole sconosciute che entrano così a far parte del nostro vocabolario; a trasmettere emozioni che raramente si provano con altre forme di divertimento. Tanti giovani non leggono perché sono stanchi per gli impegni scolastici e sportivi e, tornati a casa, crollano sul divano davanti al cellulare (non a caso durante la pandemia i ragazzi italiani meno stressati dallo studio e dalle attività extrascolastiche hanno ripreso a leggere).

In realtà basta imparare a scegliere il libro ed il genere giusti: prima di iniziare un testo è fondamentale assicurarci che ci possa piacere, solo così sarà un’attività divertente e riposante. Noi siamo "giovani lettori" fortunati perché nella nostra zona siamo supportati in vari modi. Abbiamo per esempio a disposizione la biblioteca comunale, la biblioteca del nostro istituto e le varie "biblioteche di classe" che non sono solo luoghi dove prendere testi in prestito. In esse è possibile studiare, incontrare scrittori, ascoltare letture animate, fare dei laboratori: non c’è limite alla fantasia! A scuola, dopo aver finito un libro, possiamo, per esempio, dare sfogo alla nostra creatività esponendo il contenuto attraverso Booktrailer, BookTok, One Pager, fumetti, recensioni…

La rete Rea.net poi collega tredici Comuni del Circondario per il prestito interbibliotecario e organizza importanti iniziative che permettono ai bambini e agli adolescenti di imparare a muoversi nel mondo dei libri. Le più note sono "Leggere per Leggere" e "Leggenda". La prima serve per far conoscere le ultime novità editoriali attraverso brochure, manifesti, corsi per i nostri insegnanti, attività con esperti, incontri con gli autori.

"Leggenda" è un vero e proprio festival: ogni anno Empoli si riempie di persone di tutte le età, librerie, editori, attori, educatori e… naturalmente scrittori! Ci sono laboratori e letture animate per bambini: insomma è una festa piena di colori e idee. Infine la Regione Toscana promuove il progetto sperimentale "Leggere forte": è stato infatti dimostrato che ascoltare costantemente la lettura ad alta voce sviluppa molte abilità nei giovani per esempio la concentrazione, la memoria, il lessico, la logica. Insomma… a noi sembra che tutto ciò sia abbastanza per invogliare i ragazzi a leggere, soprattutto perché è un gran divertimento che ci permette di uscire dalla solita routine e scoprire noi stessi.