Ispettori ambientali Alia: nuova iniziativa contro l'abbandono rifiuti a Montalbano

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti era fra i punti del nostro programma elettorale e resta una delle priorità. Mi preme innanzitutto ricordare l’ottimo lavoro svolto dalla polizia municipale sotto questo profilo. E gli ispettori ambientali che arriveranno sul territorio a partire dal prossimo anno saranno di supporto". Lo ha annunciato il sindaco Daniele Vanni, a proposito di quella che sarà una delle novità del 2025: l’amministrazione ha infatti attivato in via sperimentale il servizio di ispettori ambientali di Alia, per un provvedimento che passerà nelle prossime settimane da una discussione in consiglio comunale.

L’intenzione è quella di potenziare ulteriormente gli attuali controlli svolti dagli agenti della municipale, per contrastare un fenomeno che si ripete con una certa frequenza in tutto il Montalbano. L’ultima operazione sotto questo aspetto risale allo scorso mese, quando in via Montalbano (sotto il ponte di Salvino) furono trovati alimenti scaduti, materiale elettronico inutilizzato e stampanti rotte. L’attività di indagine condotta dalla municipale ha permesso di risalire agli autori degli abbandoni in questione, i quali sono stati sanzionati per un reato che prevede l’applicazione di un’ammenda che varia da mille a 10mila euro.

Un altro intervento, risalente allo scorso settembre, aveva in precedenza permesso di sventare un abbandono: gli operatori avevano intercettato a Sovigliana un’automobile (tra l’altro non assicurata) piena di calcinacci e materiale edile di scarto che il conducente avrebbe tentato di smaltire illegalmente.

"Sul territorio comunale sono sempre più frequenti i fenomeni di abbandono dei rifiuti e di conferimenti anomali per cui si rende necessaria un’attività di controllo e di informazione – si legge nella delibera di giunta nella quale si esterna la volontà di chi amministra di attivare il servizio di ispettorato con Alia - finalizzata alla tutela del decoro urbano e ambientale, alla riduzione della dispersione dei rifiuti e alla repressione dei comportamenti illeciti". Il numero di ispettori che Alia invierà sul territorio verrà quantificato nelle prossime settimane. Questi ultimi supporteranno gli agenti della municipale, per un’iniziativa che rimarrà in vigore per tutto il prossimo anno.