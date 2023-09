Iscrizioni aperte ai corsi della Libera Università di Empoli: tutti i corsi 2023/24

Dalle lingue alla filosofia fino all’arte, con esperienze sul campo e laboratori. Si aprono oggi le iscrizioni ai corsi della Libera Università in programma per l’anno 202324 e ai laboratori per bambini, giovani e adulti organizzati dall’associazione culturale ’Il Ponte’ di Empoli. I corsi, tenuti da docenti qualificati, abbracciano un ampio panorama culturale e vanno dall’area letteraria all’area storica, musicale, scientifica, artistica, ambientale, e sono arricchiti da visite guidate a luoghi significativi. Da quest’anno i corsi propongono nuovi argomenti legati a scienza, filosofia, biologia, storia, sport ed educazione finanziaria. Confermati i laboratori per adulti che potranno cimentarsi nella lingua inglese e in quella spagnola su più livelli, ma anche nella pittura e nell’intarsio per coloro che desiderano dar sfogo alla propria creatività.

Per i più giovani verranno riproposti ’English for kids’, per divertirsi rigorosamente in inglese, e i laboratori di fumetto per i più creativi. Tra le novità per gli adulti si aggiungono i laboratori di francese livello base, conoscenza del sé, disegno per adulti, informatica livello base, salute e benessere, trucco e parrucco e pronto soccorso veterinario. I nuovi laboratori dedicati ai più giovani riguardano invece acquerello e un corso di teatro in inglese. Tutte le iniziative si svolgeranno al Centro XXIV Luglio in via Ferrucci. I programmi e i calendari della Libera Università e dei laboratori sono disponibili sul sito www.associazioneculturaleilponte.it. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione al telefono fisso 0571 73916, al cellulare (anche con un messaggio WhatsApp) al 335 5417264 oppure all’indirizzo mail [email protected].