Ipotesi di futuro nell’arte degli studenti

CAPRAIA E LIMITE

“Ipotesi di Futuro 24” è il titolo della mostra che verrà inaugurata sabato alle 17 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina dove torneranno ad esporre le loro opere gli studenti di terza, quarta e quinta del liceo artistico Virgilio di Empoli. Quest’anno, per la prima volta, anche diversi docenti metteranno in mostra le proprie opere, confondendole con quelle dei ragazzi, affiancandoli silenziosamente ma con orgoglio nell’esperienza. Gli oltre cento partecipanti a questa vivace e ricchissima edizione, sono interessati all’arte in tutte le sue possibili declinazioni, in quanto provenienti da tutti i diversi indirizzi di specializzazione attivi all’interno dell’Istituto: dalla pittura alla scultura, dall’architettura, alla foto-cinematografa alla multimedialità.

Il titolo stesso della manifestazione, che allude, come augurio, a un’ipotesi di affermazione futura in campo artistico, getta anche un ponte ideale fra gli anni della formazione scolastica e quelli della piena maturità espressiva. La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 28 aprile, sarà presentata dalla docente Samanta Monco ed inaugurata alla presenza della dirigente scolastica Valeria Alberti. Da segnalare due eventi nel contesto della mostra: sabato 20 aprile alle 17, la premiazione del concorso letterario “Tutti i linguaggi del mondo” e sabato 27 aprile, sempre alle 17, presentazione del libro “Abitare l’invisibile”.