Persona investita dal treno, interrotta la circolazione ferroviaria a Empoli

Empoli, 4 settembre 2024 – Gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, sulla linea ferroviaria nei pressi della stazione di Empoli, in via Pratovecchio. Secondo le prime informazioni una persona è stata investita da un treno in transito da Pisa. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

L'attesa dei passeggeri davanti alla stazione di Empoli

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30. Molte persone in attesa si sono riunite nel piazzale antistante lo scalo cittadino. La tratta tra Empoli e Pontedera non è agibile e, come riporta il sito di Trenitalia, i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni mentre l’Intercity direttamente coinvolto ha un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Notizia in aggiornamento