Investito lungo i binari. Un 61enne miracolato. Treni bloccati e caos

Una tragedia sfiorata, una dinamica ancora da ricostruire con tanti interrogativi aperti. Un 61enne è stato investito alle 17 di ieri lungo i binari – in zona via Pratovecchio – da un treno in arrivo da Pisa. Il convoglio stava per entrare nella stazione ferroviaria di Empoli quando i due destini si sono incrociati. Secondo una prima ipotesi, ora al vaglio degli inquirenti, l’uomo stava camminando in prossimità della linea ferrata e sarebbe stato dunque non travolto ma "toccato" dal Regionale con il macchinista che ha fatto tutto il possibile (e di più) per evitare l’impatto. Ma il contatto, da quanto appreso, alla fine è stato comunque inevitabile. L’uomo, originario di Empoli, è caduto violentemente a terra venendo quindi sbalzato tra la folta vegetazione. L’allarme è stato immediato con il personale sanitario della Misericordia di Empoli che si è precipitato sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e l’automedica, mentre la circolazione è stata bloccata per l’intera tratta per permettere ai soccorritori di lavorare. L’intervento non è stato semplice anche perché il 61enne, che ha riportato traumi e fratture importanti (almeno) a un braccio e a una gamba, è rimasto incastrato tra gli arbusti. Per recuperarlo in sicurezza è stata necessaria tutta la professionalità dei vigili del fuoco empolesi. La vittima è stata quindi stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe.

Sul posto anche la Polfer che si è occupata dei rilievi e poi della gestione della circolazione. La situazione alla stazione cittadina, nel frattempo, è diventata esplosiva a causa dei treni cancellati e dei ritardi accumulati. Svariate decine di viaggiatori si sono accampate lungo i marciapiedi e in piazza Don Minzoni in attesa di capire come poter organizzare i propri spostamenti. La circolazione sulla linea Firenze-Pisa tuttavia è tornata regolare già intorno alle 18.20. Registrati ritardi fino a 90 minuti su Intercity e Regionali.

elisa capobianco