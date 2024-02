Inventari nelle farmacie. Richiesti quattro addetti

Randstad Retail, divisione di Randstad Italia specializzata nella ricerca, selezione, formazione e gestione di specialisti in ambito Retail ricerca, per importante azienda cliente attiva nel settore degli inventari in farmacia, quattro addetti all’inventario per Firenze. Viene proposto un contratto da 24 ore settimanali in somministrazione, con forte possibilità di straordinari fino ad arrivare anche a 40 ore settimanali. L’iniziale contratto è di 2/3 mesi ma con buone possibilità di proroga.

L’attività verrà svolta all’interno di diverse farmacie su tutto il territorio fiorentino. Gli addetti all’inventario si occuperanno di presentarsi presso le farmacie segnalate; effettuare l’inventario dei prodotti farmaceutici all’interno del punto vendita; fornire un report dettagliato sulle numeriche raccolte. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore o qualifica professionale. Per candidarsi: www.randstad.it