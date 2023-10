Interventi sul colle di Marcialla. Accordo fra le amministrazioni per sistemare il fronte franoso

C’è, con una certa urgenza, da risanare una frana che da qualche anno minaccia il versante sud del colle di Marcialla, e che potrebbe diventare più pericolosa. I Comuni di Certaldo e di Barberino Tavarnelle hanno appena raggiunto un accordo per i provvedimenti necessari. Prevista una spesa di poco inferiore ad un milione e 300mila euro. La strada comunale di San Francesco, nel territorio di Certaldo, sta pagando le conseguenze dei fronti franosi. L’amministrazione della città del Boccaccio ha fatto una relazione dettagliata: "Il movimento franoso - si spiega - si è sviluppato nel 2018 in corrispondenza della scarpata sottostante la strada comunale di via San Francesco (che identifica il confine tra i Comuni di Certaldo e Barberino Tavarnelle), in un’area adiacente al muro già realizzato nel 1992 per il consolidamento della ripa sud di Marcialla. La frana, che ha interessato depositi conglomeratici pliocenici, è classificabile come frana di crollo".

Che cosa è successo? Lo dice ancora la relazione: "Il dissesto ha implicato un cedimento della porzione di valle della strada di San Francesco, con evidenti lesioni e allentamenti sul manto stradale". Fatto da non trascurare - si aggiunge - poiché in questa zona collinare ci sono anche abitazioni. Ma la situazione degli edifici "non è indagata allo stato attuale". Il progetto che si sta mettendo a punto ha due obiettivi: determinare un consolidamento del piede scarpata ed un miglioramento complessivo della stessa, volto ad un miglioramento della stabilità complessiva della struttura. E’ già stato fatto un sommario quadro economico degli interventi da realizzarsi, per un costo totale di 1.297.000 euro, da realizzarsi anche in due lotti funzionali: il primo per i primi 60 metri in prosecuzione agli interventi già realizzati nel 1992 dal Comune di Certaldo; il secondo per i restanti 40 metri circa. Frana dal 2018 quindi, ma con avvisaglie anche negli anni precedenti, sin dai primi anni‘90 evidentemente. Ulteriori livelli di attenzione adesso. La giunta Cucini è già in contatto con la Regione per i finanziamenti, visto il notevole importo.

Andrea Ciappi