Interventi per migliorare il centro: "Avremo più agenti e più controlli. Piazza Matteotti prossimo obiettivo"

Seduti intorno allo stesso tavolo per parlare di aumento dei controlli – e degli agenti per farli – e rilancio del centro storico. L’amministrazione comunale guidata da Alessio Mantellassi ha incontrato i commercianti al Cenacolo degli Agostiniani per affrontare il tema della lotta alla microcriminalità, anche in vista della manifestazione più frequentata dell’inverno empolese, ovvero “Empoli Città del Natale“. Dal mondo del commercio sono molte le richieste giunte per estendere i pattugliamenti a piedi in orario serale; si chiedono maggiori controlli contro lo spaccio e per il rischio ‘sovraffollamento’ di alcune abitazioni.

È al vaglio anche l’ipotesi di nuovi arredi urbani e si è avanzata pure la proposta di ammonire o sanzionare chi viaggia in bici nell’area pedonale. Sul tavolo di discussione sono finiti alcuni problemi di pulizia strade, la scarsità dei cestini dei rifiuti, l’illuminazione e le auto abbandonate. Intanto, dopo l’abbattimento del muro perimetrale del parco Mariambini avvenuta nei mesi scorsi, pare esserci già un primo riscontro positivo.

"La polizia municipale – ha dichiarato il sindaco Mantellassi che ha partecipato all’incontro insieme all’assessore al Commercio Adolfo Bellucci – spiega che gli interventi sono calati drasticamente. Andremo avanti con l’illuminazione e portando eventi a presidio dell’area". "Nel 2025 interverremo su piazza Matteotti – ha aggiunto Mantellassi – per rendere il giardino più decoroso. Nel 2026 si passerà a piazza Don Minzoni e all’area della stazione ferroviaria. Il decoro è legato indissolubilmente alla sicurezza".

Un piano chiaro che guarda ai prossimi due anni e che attraversa le zone sensibili della città. Si è parlato anche del completamento delle assunzioni, entro l’anno, del corpo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni. "Si conteranno fino a 96 agenti (dunque sei in più per Empoli), e ulteriori due vigili verranno messi a bilancio per il 2025 – ha annunciato il sindaco –. Abbiamo messo le risorse necessarie per i vigili di prossimità (quattro per due anni e mezzo), di cui due risultano già coperti e entreranno in servizio dal 4 novembre con il pattugliamento a piedi. Verrà coperta la fascia oraria del tardo pomeriggio, durante e dopo la chiusura dei negozi".

Spazio infine alla discussione sull’offerta culturale, "costruttiva – sottolinea Eros Condelli di Confesercenti – un nuovo punto di partenza per il rilancio del centro storico. È ottima l’intensificazione dei controlli con nuovi agenti dedicati al centro. Ed è una buona cosa la volontà di investire in una nuova programmazione, ambiziosa e ricca di eventi di qualità, che possa essere da volano per il rilancio della città".

"Si inizia con il Natale – ha aggiunto Condelli – che porterà nuovamente Empoli alla ribalta, con migliaia di persone attese da tutta Italia. Alle botteghe che resistono (oltre 300 attività) non rimane che rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, per un futuro roseo".

Y.C.