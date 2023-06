Inseguì e arrestò il ladro Encomio per Sagaria

In occasione della cerimonia del 209esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri un encomio è stato assegnato all’appuntato scelto Sebastiano Sagaria del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Lucca. Il militare, lo scorso marzo, intervenne di notte su un tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat, intercettando il veicolo dei responsabili e ingaggiando un prolungato e rischioso inseguimento a elevata velocità, al termine del quale riusciva, insieme al commilitone, a bloccare il mezzo. L’operazione si concluse con l’arresto di uno dei malviventi, il recupero di due dispositivi esplodenti e di arnesi da scasso. Si trattò di un inseguimento da 25 chilometri, transitando dal Comune di Altopascio e dalla località Galleno del Comune di Castelfranco, fino a giungere nella via Fornaci del Comune di Fucecchio, dove i fuggitivi abbandonarono l’auto per scappare a piedi. Uno, appunto, finì in manette.