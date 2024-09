Infiltrazioni nelle case e tanti danni. Ora è polemica sulle manutenzioni

Sotto accusa la pulizia delle strade, dei tombini, dei fossi che avrebbero certamente, se non evitato, almeno mitigato i disagi che si è trovata ad affrontare Fucecchio domenica sera. Il maltempo ha colpito ancora duramente. Qui, più che in altre zone del Valdarno. E il giorno dopo divampa la polemica. Forza Italia e FdI, con Simone Testai e Vittorio Picchianti puntano il dito: "A più di 10 mesi di distanza ci troviamo in una situazione simile con la consapevolezza che la stagione autunnale potrebbe ripresentare simili criticità – dicono –. Ci duole dover constatare che nonostante questa debba essere l’attività ordinaria di qualsiasi amministrazione e nonostante le promesse di un piano manutentivo nei primi 100 giorni di amministrazione, nulla è stato fatto dalla giunta Donnini che su certi argomenti sta, purtroppo, mantenendo lo stesso immobilismo della precedente della quale rappresenta, non a caso, la perfetta continuità". Una delle criticità maggiori si è avuta in via Pascoli dove all’interno di un edificio residenziale ben 15 appartamenti hanno avuto forti infiltrazioni di acqua dal tetto: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per valutare l’agibilità dell’edificio.

L’altra criticità principale si è avuta invece nel parcheggio di Casa Banti, nella zona di Parco Corsini, dove la caduta di un grosso pino ha provocato danni gravi a quattro autovetture in sosta. In varie zone si sono verificati allagamenti di cantine e garage posizionate al di sotto del livello stradale. Con una nota il Comune precisa che per l’intera giornata sul territorio sono stati attivi i vigili del fuoco, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, i tecnici e gli operai del cantiere comunale coordinati dall’architetto Paola Pollina, due dipendenti del Consorzio di bonifica Basso Valdarno, i volontari dell’associazione nazionale carabinieri, i volontari della Pubblica Assistenza e tutta la giunta comunale". A causa di allagamenti la polizia municipale è stata costretta a chiudere alcune strade al transito veicolare.