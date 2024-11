Infiltrazioni alla palestra del Fucini. Stanziati 135mila euro per il tetto

Gli operai del Comune di Montespertoli hanno effettuato un intervento-tampone sulla copertura dell’edificio. Per risolvere definitivamente la criticità servirà tuttavia un’operazione da 135mila euro, coperta con risorse comunali, che è già stata inserita nel bilancio di previsione per il 2025. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Marco Pierini a proposito della palestra del plesso scolastico Renato Fucini, rispondendo nella scorsa seduta del consiglio comunale ad un’interrogazione sul tema presentata da Montespertoli di Tutti. I consiglieri comunali d’opposizione avevano posto l’accento già nelle scorse settimane sul fatto che, nonostante alcuni lavori manutentivi avvenuti di recente, la palestra della scuola media di via Verdi denunci ancora problemi legati ad infiltrazioni d’acqua piovana. Una problematica che a detta della minoranza si sarebbe aggravata a seguito delle abbondanti precipitazioni registrate negli ultimi mesi. L’amministrazione ha fatto sapere di aver richiesto un preventivo ad una ditta specializzata, per un’opera che dovrebbe a questo punto concretizzarsi nell’arco del prossimo anno andando a lavorare sul tetto per renderlo impermeabile. "Un primo intervento è stato concluso dagli operai. Un intervento-tampone in ragione della possibilità di risorsa umana e strumentale dell’ente – ha spiegato – è stata tuttavia ravvisata la necessità di un intervento di carattere straordinario. Per questo motivo il Comune ha richiesto un preventivo che è stato inserito nel bilancio previsionale". La notizia dell’intervento – sollecitato anche dall’opposizione – arriva dopo una settimana in cui l’amministrazione comunale

ha voluto tirare le somme di

vari interventi effettuati nelle ultime settimane. Tra quelli di particolare rilievo, il restyling al imitero di Montegufoni e Baccaiano che si è concluso giustappunto per celebrare le feste di Ognissanti con cerimonie annesse. Si trattava di uno di quei cimiteri sui quali si erano appuntate a lungo anche le attenzioni del consiglio comunale, causa necessità di importanti interventi.