Infermieri, un’empolese corre per la presidenza

EMPOLI

Ha lavorato per vent’anni come infermiera in diverse aziende sanitarie. Empolese di nascita e fiorentina d’adozione, è Monica Leporatti la candidata al ruolo di presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia per la lista “Invertiamo rotta“. Leporatti ha presentato la lista che correrà alle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi in programma dal 20 al 22 settembre. Libera professionista dal 2004, Leporatti si occupa in particolare di consulenze per il sistema di gestione qualità per strutture sanitarie, sociali e associazioni. "Ho deciso di candidarmi - spiega - per farmi portavoce di quel disagio che gli infermieri manifestano da anni e che vede i professionisti demotivati e frustrati. Un sentimento così forte che fa decidere a un numero sempre più elevato di colleghi di abbandonare il posto di lavoro. Il mio impegno è rivolto a creare un Ordine professionale sensibile, che rappresenti un valido soggetto di interlocuzione sia per i colleghi che per le istituzioni. Coinvolgeremo non solo gli iscritti, ma anche la popolazione con una serie di azioni di sensibilizzazione in merito al tema sempre attualissimo delle aggressioni e della violenza sugli operatori sanitari".

Dell’altra lista “Costruire insieme”, composta da 32 candidati che si sono raccolti attorno al presidente uscente David Nucci in vista delle elezioni degli organi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia per il quadriennio 2025-2028, fanno parte anche i colleghi empolesi Stefania Regoli, Emanuele Ginori e Filippo Arfaioli. Nucci, infermiere pistoiese, dopo aver guidato l’Ordine nei due ultimi anni e mezzo, si ricandida con l’obiettivo di portare in primo piano il tema dell’infermieristica, con le sue necessità, urgenze e prospettive. Al centro il tema del lavoro con il proposito di collaborare allo sviluppo di concorsi e selezioni e rendere l’attività lavorartiva in libera professione un’esperienza accessibile a tutti gli iscritti. "Sulla scia delle ultime esperienze di concorsi in Toscana, ci impegniamo a proporci come partner a Estar per la predisposizione di bandi in grado, per esempio, di descrivere le principali conoscenze e competenze trasversali, tecniche e attitudinali, relative al profilo professionale richiesto. Per assicurare insomma prove appropriate e non discrezionali, centrate sull’evidenza scientifica".

Grande attenzione negli ultimi due anni e mezzo è stata data alla formazione. Un caposaldo che si riconferma anche nel nuovo programma: "Rilanciamo l’offerta di percorsi formativi ECM gratuiti per gli iscritti".