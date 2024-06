Infermiere spiate in doccia. Lunedì la prima udienza

EMPOLI

Il processo inizierà lunedì con l’udienza predibattimentale. Prende avvio - dopo il rinvio dello scorso 19 febbraio per un “vizio di notifica“ – il percorso per accertare i responsabili dei gravi fatti risalenti al maggio del 2022 all’interno dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, quando un’infermiera della Asl Toscana centro aveva notato qualcosa di strano sotto il rubinetto della doccia. Ispezionando la parete scoprì che c’era una microcamera collegata alla parete retrostante, utilizzata da alcuni dipendenti di una ditta di manutenzione in appalto alla stessa azienda sanitaria per spiarle. A finire sul banco degli imputati sono un 41enne di Capraia e Limite, un 36enne di San Miniato e un 57enne di Castelfranco di Sotto, che dovranno rispondere del reato di interferenze illecite nella vita privata, concorso e continuazione, più l’aggravante di aver commesso il

fatto “per motivi abbietti”.

Lunedì prossimo nell’aula del tribunale di Firenze si terrà l’udienza predibattimentale che servirà per verificare le costituzioni in giudizio delle parti offese e per valutare le istanze di autorizzazione alle chiamate in causa dei responsabili civili (Asl Toscana centro e la ditta appaltatrice da cui dipedono gli imputati). Sono almeno un’ottantina le denunce arrivate dalle lavoratrici.

La segreteria aziendale sul territorio Empolese, tramite la propria dirigente, Carmela Di Lorenzo, fa sapere che la Cisl Fp Firenze Prato continua nella tutela delle lavorartici spiate nel momento di intimità.

"Come Cisl Fp riteniamo fondamentale la tutela delle lavoratrici e della loro dignità, personale - afferma Carmela Di Lorenzo- e per questo continuiamo ad adoperarci affinché vengano accertate le specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti. Fin dalle prime battute di questa vicenda la Cisl Fp si è messa a disposizione patrocinando l’iniziativa legale tramite il proprio avvocato Fausto Benigni e continuerà l’opera di tutela in tutti i gradi di giudizio".

L’udienza, che come detto è utile per l’esame di questioni processuali preliminari, è stata fissata per le ore 12.

La Cisl Fp ricorda inoltre che è stato istituito ed è attivo il numero telefonico 3792581199, dedicato alle segnalazioni di aggressioni e violenze di qualsiasi tipo nei luoghi di lavoro.

Irene Puccioni