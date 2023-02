Infanzia, adolescenza e famiglia "Il Ciaf è un punto di riferimento"

E’ tempo di bilanci. Dopo oltre tre anni dall’apertura, il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (Ciaf) di Montespertoli è diventato un punto di riferimento per tante famiglie del territorio. Gli alti numeri di affluenza registrati nel 2022 lo confermano: gli sportelli e le iniziative inserite nel Centro e gestite dalla Coop.21 Cooperativa Sociale, sono state altamente partecipate. Uno spazio di ascolto e orientamento ai bisogni delle famiglie con servizi di varie tipologie, completamente gratuiti. Oltre che fornire informazioni sulle opportunità del territorio svolge un servizio di facilitazione su pratiche online (Spid, Cie, Cns), per le quali i cittadini necessitano di supporto, ma anche per la compilazione di richieste online come iscrizioni ai servizi scolastici, domanda di contributo affitto, domande per il servizio civile e così via. Oltre 80 pratiche sono state registrate nell’annualità 2022.

Fondamentale con la riapertura delle attività post-pandemia è stato oltre allo "Sportello Informativo" lo "Sportello prima accoglienza lavoro". Circa 300 sono stati gli accessi registrati al Ciaf. Indispensabile si è dimostrato lo "Sportello Ascolto", che ha registrato un significativo aumento degli utenti nel 2022, a dimostrazione di quanto sia necessario un servizio di aiuto psicologico alle persone. Nell’anno in corso ha in carico circa 50 persone e continua ad accettare nuove richieste. "Nei prossimi anni continueremo ad investire sui servizi del Ciaf cercando di potenziare le attività – dice l’assessore alle politiche sociali, Daniela Di Lorenzo - e lo faremo in sinergia con le associazioni del territorio e in collaborazione con la Cooperativa Coop.21, che per conto dell’amministrazione gestisce il servizio, e che ringrazio per la disponibilità e la competenza che da sempre mettono a disposizione per le attività del Ciaf".