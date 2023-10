Indagini in corso a Fucecchio: danneggiato un vetro della fondazione "I Care"

Ci sono indagini in corso per fare piena chiarezza su quanto accaduto all’associazione "I care". Ieri mattina davanti ai carabinieri della stazione di Fucecchio, il presidente della onlus con sede in Fucecchio nella via Primo Settembre al numero 43, ha denunciato di aver rilevato il danneggiato di un vetro di un infisso della sede della fondazione.

Da qui è scattato immediato un sopralluogo sul posto da parte dei carabinieri. I militari dell’Arma, in fase di sopralluogo, hanno rilevato infatti che ignoti, in data al momento imprecisata, probabilmente con il lancio di un sasso, hanno scheggiato un vetro di una finestra del primo piano, senza infrangerlo. Non è escluso, ovviamente, che qualcuno abbia cercato di introdursi all’interno dei locali per vedere se c’erano oggetti di valore, oppure se si è trattato di numero atto vandalico. Fatto sta che il vetro della finestra è danneggiato. E c’è da capire per quali ragioni.