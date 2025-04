"Incontreremo a maggio il ministro Giuli per parlare dell’Ambrogiana"

"Fra poco meno di un mese, il 9 o il 10 maggio prossimo, il ministro della cultura Alessandro Giuli sarà a Firenze per un evento che si terrà allo spazio Niccolini. Lo incontrerò, porterò con me il sindaco Simone Londi e faremo insieme il punto sull’iter relativo alla Villa dell’Ambrogiana". Lo ha anticipato Federico Pavese, presidente della commissione speciale Villa Medicea e consigliere comunale di Monteluponelcuore, rassicurando in merito al progetto di recupero dell’immobile che è stato avviato dall’ex-ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano. Il suo successore, Alessandro Giuli, era due giorni fa a Pistoia per seguire le prove del "Don Giovanni" al Teatro Manzoni, dove ha incontrato il primo cittadino locale nonché potenziale candidato alla presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi. Non c’è stato però il tempo, per il ministro, per coprire i circa 50 km che separano il capoluogo pistoiese da MontelupoFiorentino e ’chiudere definitivamente la partita’ in termini di rassicurazioni per il piano che dovrà portare agli "Uffizi Toscana".

"Era già previsto un incontro con il ministro per il 14 marzo scorso, sempre a Firenze e a margine dell’evento che sarà recuperato a maggio – ha svelato l’esponente montelupino del centrodestra – evento che non si tenne a causa dell’allerta meteo". La Villa dell’Ambrogiana è stata inserita mesi fa nel "Piano di Gestione di ville e Giardini Medicei in Toscana" che è statp presentato nelle settimane scorse a Firenze. Un primo passaggio per l’eventuale riconoscimento quale sito patrimonio dell’Unesco, che sutura definitivamente una ferita apertosi anni fa e che rappresenta idealmente un altro tassello verso la nasvcita degli "Uffizi Diffusi".

Giovanni Fiorentino