Incidente in auto: danni a un passaggio a livello. Treni sospesi e disagi per i pendolari

CASTELFIORENTINO

Locali frequentati da pregiudicati. Il questore della provincia di Firenze ha sospeso per 7 giorni la licenza a due esercizi pubblici di Castelfiorentino. Un’operazione scattata nell’ambito dei servizi straordinari interforze ’Alto Impatto’, coordinati dal questore Maurizio Auriemma e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati nel capoluogo toscano e nell’hinterland. Così sono finiti sotto la lente anche i due esercizi di Castelfiorentino controllati dagli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale su proposta del comando della polizia municipale.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei reiterati controlli delle forze di polizia. Dalle verifiche infatti è emerso che i due luoghi sarebbero abitualmente frequentati soprattutto da persone pregiudicate o già note alle forze di polizia. In almeno in due occasioni negli scorsi mesi, infatti, uno dei due sarebbe stato anche teatro di fatti di violenza. Sulla base di quanto rilevato – dopo gli approfondimenti di rito e di legge – il questore ha emesso il provvedimento, ritenendo che sussistano, in entrambi i casi, le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’attività di controllo del territorio, infatti, attiva, tra le altre cose, tutta una serie di procedure portate a termine anche dalle altre fondamentali articolazioni della Polizia di Stato. Gli agenti della squadra espulsioni dell’ufficio, inoltre, hanno espulso un 36enne marocchino, già noto alle forze di polizia e non in regola con la normativa sul soggiorno.