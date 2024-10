Empoli, incidente in viale Boccaccio: auto semi ribaltata nello scontro

Empoli, 26 ottobre 2024 – Pauroso incidente accaduto a Empoli nel pomeriggio di sabato 26 ottobre sul viale Boccaccio, a due passi dall’ospedale. C’è stato infatti lo scontro violento fra due auto. Una di queste si è semi ribaltata su un fianco.

Momenti di paura in strada. Nell’incidente, le auto hanno anche danneggiato il new jersey che divide le corsie. Una persona di 55 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il ferito dall’auto semi ribaltata e per la messa in sicurezza delle due auto. Poi i vigili urbani, che adesso indagano sulla dinamica.