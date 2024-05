Incidente alla Gran Fondo. Grave ciclista di 48 anni

È grave un ciclista amatoriale di 48 anni di Fucecchio vittima ieri mattina attorno alle 10 di una brutta caduta in discesa a Corsanico, nel Viareggino. L’uomo, insieme ad altri amici con cui condivide la passione delle due ruote, ha preso parte alla Gran Fondo della Versilia con centinaia e centinaia di iscritti in diverse categorie.

I corridori sono partiti tutti dalla Cittadella del Carnevale. Poi l’arrampicata sulle colline della Versilia. Ed è stato in fase di discesa che l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente caduto battendo violentemente il volto sull’asfalto. Non ha mai perso conoscenza, ma i sanitari del 118 hanno hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Pisa in codice rosso per il grave trauma facciale. Il cicloamatore sarà monitorato nelle prossime ore per verificare che le sue condizioni di salute non peggiorino e per scongiurare che abbia riportato

danni importanti con la caduta.