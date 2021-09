Empoli, 19 settembre 2021 - Tragedia nella notte, un ragazzo di 21 anni è morto dopo un terribile scontro in auto contro un albero. E' successo intorno alle 3,30 a Cerreto Guidi. Secondo una prima ricostruzione la giovane vittima, alla guida di una Smart, avrebbe perso il controllo del mezzo all'uscita di una curva schiantandosi contro un albero. L'auto è finita in una oliveta. Il 21enne, in seguito alle gravissime ferite riportate, è morto sul colpo. Sul posto carabinieri e soccorritori del 118.

