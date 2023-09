Scoppia incendio in un condominio, due feriti

Empoli, 5 settembre 2023 – Incendio in un cantiere edile a Empoli. Due persone sono state soccorse in via Reno in un condominio di 4 piani in ristrutturazione dove del materiale ha preso fuoco. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Poco dopo le 21 di oggi, 5 settembre, i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, Castelfiorentino e di Fi-Ovest sono intervenuti nel condominio interessato dal cantiere per domare le fiamme arrivate rapidamente alla rete di protezione installata sui ponteggi in facciata. Due le persone prese in carico dal personale sanitario per accertamenti. Sul posto anche la polizia.

Poco prima i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti anche nel comune di Larciano in via Porta delle Morette, per un incendio di sterpaglie alimentate dal forte vento. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata dalle fiamme.