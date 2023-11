Incendio sul tetto della scuola, due ragazzi intossicati portati al Meyer

Montespertoli (Firenze), 6 novembre 2023 – Tanta paura, ma alla fine nessuna conseguenza grave se non due ragazzi di 11 anni portati al Meyer per una leggera intossicazione. I fatti sono accaduti a Montespertoli, sulla palestra della scuola media di via Verdi, dove si è sviluppato un principio di incendio in seguito probabilmente ad un cortocircuito.

In quel momento, infatti, tecnici del Comune e personale delle manutenzioni stavano svolgendo un controllo per verificare la copertura della palestra dopo le forti piogge dei giorni scorsi. Durante il sopralluogo si è scatenato il rogo, prontamente domato anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Il fatto è accaduto verso la fine delle lezioni e tutti i ragazzi sono stati fatti evacuare. Il fumo che si è sprigionato ha però intossicato due di loro, che ad un certo punto hanno iniziato a tossire. Come da protocollo sono intervenuti i sanitari del 118 che li hanno trasportati al Meyer per un controllo. Le loro condizioni, però, non sono gravi.

La scuola sarà regolarmente agibile da domani, 7 novembre, mentre la palestra non sarà agibile per una settimana.