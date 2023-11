Incendio sul tetto della palestra. Evacuati tutti gli studenti. Due ragazzini intossicati dal fumo

MONTESPERTOLI

Tanta paura e apprensione, ma alla fine nessuna grave conseguenza per gli alunni della scuola media "Fucini" di Montespertoli dove ieri si verificato un incendio sul tetto della palestra. Un paio di ragazzi di 11 anni sono stati portati al Meyer per una leggera intossicazione. Ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Durante dei lavori di manutenzione sul tetto dell’impianto sportivo di via Verdi ha improvvisamente preso fuoco del materiale di copertura, oggetto di verifiche. Gli operai erano al lavoro per capire se le forti piogge e il vento dei giorni scorsi avessero creato danni. Per cause in corso di accertamento il materiale si è surriscaldato al tal punto che si è incendiato. Complice il vento, le fiamme stavano iniziando a correre. Fortunatamente il tempestivo intervento degli operai del comune ha permesso di gestire il fuoco. I vigili del fuoco hanno completato lo spengimento dell’incendio e messo in sicurezza la struttura.

Sul posto in quel momento era presente anche il sindaco Alessio Mugnaini. "Il piccolo incendio – spiega lo stesso Mugnaini – è accaduto verso la fine delle lezioni e tutti i ragazzi sono stati fatti evacuare per precauzione. Due alunni con forte tosse sono stati accompagnati dal 118 in ospedale per gli accertamenti del caso, come prevede il protocollo. Probabilmente avevano inalato del fumo".

"La scuola – fa sapere ancora il sindaco – sarà regolarmente aperta, mentre la palestra non sarà agibile per una settimana. Approfitteremo per fare ulteriori controlli, in più a quelli che già si stavamo svolgendo, per verificare che le fiamme non abbiano fatto altri danni". Oltre agli alunni della scuola l’impianto sportivo di via Verdi viene utilizzato anche dalla società Montesport in orario pomeridiano e serale, che ha comunque già trovato altre strutture dove continuare a svolgere l’attività in attesa della riapertura.

Lo scorso gennaio un incendio, molto più serio, si era verificato nella scuola primaria Machiavelli. In quel caso era andato a fuoco un quadro elettrico e la scuola era stata evacuata. A far uscire i circa duecento alunni dalle classi erano stati gli insegnanti. Nessuno per fortuna rimase intossicato.

Irene Puccioni