Incendio in un garage, due famiglie fatte uscire dalle loro case

Empoli, 25 giugno 2023 – Paura a Capraia e Limite. Nel cuore della notte, intorno alle ore 03 tra sabato 24 e domenica 25 giugno, è scoppiato un incendio in un garage in via Partigiani d’Italia.

Il rogo e l’alta colonna di fumo che si è alzata ha interessato due appartamenti. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone nel rogo. Ma in seguito ai danni provocati dall’incendio, due famiglie sono state affidate al sindaco per trovare un alloggio provvisorio.

Sul posto sono intervenuti due automezzi e sette unità dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. In corso ancora le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.