Incendio in Fipili: mezzo in fiamme, strada bloccata a Empoli

Empoli, 9 giugno 2023 – Paura in Fipili per un mezzo andato a fuoco. Accade all’uscita Empoli Est in direzione Firenze. Non ci sono stati feriti.

Ci sono stati invece gravi disagi per gli automobilisti. L’importante arteria stradale è infatti rimasta interrotta per diversi minuti per permettere l’arrivo dei vigili del fuoco per lo spegnimento. Una lunga coda si è formata in direzione del capoluogo toscano.

Una colonna di fumo nero si è alzata nella zona ed è stata chiaramente visibile alle persone che abitano intorno alla Fipili.