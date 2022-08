Incendio vicino ai binari, caos treni e disagi sulla Fi Pi Li

Empoli, 2 agosto 2022 - L'incendio di sterpaglie divampato a Empoli, in zona Terrafino, ha coinvolto anche la linea ferroviaria per Firenze e la Sgc Firenze-Pisa-Livorno.

A bruciare nel pomeriggio sono state alcune sterpaglie in via Achille Grandi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Si tratta di un'area nelle vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Empoli, che è stata interrotta nel primo pomeriggio tra Empoli e San Romano e poi riaperta intorno alle 15:30.

L'incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonificia dell'area interessata.

Invece sulla FiPiLi, tra gli svincoli di Empoli Centro e Empoli Ovest, si sono registrati restringimenti di corsia per permettere le operazioni di spegnimento su entrambe le scarpate delle carreggiate. Sul posto sono intervenute anche alcune squadre Aib della Regione Toscana e la polizia stradale per gestire la viabilità. Già il 21 luglio il traffico ferroviario era stato interrotto per un incendio a Empoli.