Empoli, 20 febbraio 2020 - Un incendio è divampato all'interno di uno studio dentistico facente parte di un centro medico privato di Empoli che è stato evacuato. I fatti, fanno sapere i soccorritori, sono accaduti intorno alle 14.30 di giovedì 20 febbraio.

Il 118 ha attivato la procedura di maxi emergenza intervenendo con più ambulanze e un'automedica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto appreso, un paio di persone hanno necessitato delle cure del 118 per aver intossicazione per il fumo ed esposizione al calore: sono state portate in ambulanza al pronto soccorso di Empoli in codice verde. I vigili del fuoco stanno eseguendo accertamenti per valutare le cause delle fiamme e definire o meno l'agibilità dei locali.