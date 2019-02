Fucecchio (Firenze), 25 febbraio 2019 - Un'abitazione, con all'interno due persone, è andata a fuoco questa mattina in una zona di campagna vicino a Le Botteghe, frazione del comune di Fucecchio. Le fiamme sono scaturite intorno alle 7.30 per cause ancora in corso di accertamento. Uno dei due occupanti è uscito autonomamente dall'abitazione mentre l'altro è stato salvato dai vigili del fuoco. Entrambe le persone sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale a Empoli per accertamenti. Gli uomini del 115 sono sul posto per valutare l'entità dei danni e stabilire se concedere o meno l'agibilità dei locali.

