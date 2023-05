InCanti e Banchi Delizie e magia dentro il Castello

Tutto pronto. Grande attesa. InCanti e Banchi scalda i motori e anche i… fornelli. Da stasera il Festival della magia open air comincerà a invadere le vie del centro con i primi spettacoli e l’apertura in piazza Gramsci (dalle 18) del Food Festival, mentre da domani pomeriggio saranno inaugurate alcune mostre, che da sempre arricchiscono la manifestazione con nuove proposte. Si comincia dunque con le delizie, le tante specialità della tradizione gastronomica delle varie regioni italiane (e non solo): dagli hamburger di Angus a quelli di Chianina, dal fritto di pesce agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta napoletana ai coccoli fritti, dalla patata ripiena al tortelli di patate, dal Fagotto dì Chianti alla polenta fritta in mille varianti e così avanti. Poi Anteprima Corti Circuito, che in vista della maratona teatrale di domenica offriranno ai visitatori alcuni spettacoli.

Venendo alle mostre che saranno inaugurate domani, nello spazio eventi del circolo Il Progresso ci sarà alle 17.30 l’apertura della mostra fotografica di Stefano Longhi, ben noto alla comunità di Castelfiorentino per le sue suggestive immagini in bianco e nero, e la presentazione di due volumi di Alessandro Verdiani con la partecipazione del giornalista Marcello Mancini e del vicesindaco, Claudia Centi. Alle 18.30 l’Oratorio di San Carlo accoglierà invece un vernissage sulla mostra di Vinicio Berti (a cura di Exponent).

Le opere di Vinicio Berti vengono esposte anche al Ridotto del Teatro del Popolo fino all’11 giugno. In serata – alle 21 – il Gruppo Fotografico Giglio Rosso aprirà la mostra "Fashion Day", con le immagini più belle dell’evento che si è tenuto a Castelfiorentino alcune settimane fa. E la sera magia (la grande protagonista degli eventi), tra maghi e prestigiatori, la marching band di una insolita coppia di sposi-musicisti, le coreografie accattivanti di fuoco e danza, i clown a cavallo e alcuni personaggi bizzarri. Sabato e domenica InCanti e Banchi proseguirà con gli spettacoli di magia e il mercato. Il tutto in una grande atmosfera tra arte, fiabe, cultura e tante bontà da gustare a cielo aperto. In Canti e Banchi è promosso dal Comune di Castelfiorentino (direzione artistica Terzostudio) in collaborazione con numerose associazioni.